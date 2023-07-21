Работы по благоустройству сквера на улице Ленина в Лыткарино выполнены уже больше, чем наполовину

В настоящий момент строительная готовность сквера «Центральный» в подмосковном Лыткарино составляет уже семьдесят процентов. Завершить здесь работы планируется уже в сентябре. Об этом рассказали в региональном Минблаго.

«Это один из скверов, который мы благоустраиваем по нашей новой программе по созданию комфортных мест для отдыха в шаговой доступности. Губернатор поставил перед нами задачу для удобства жителей создавать современные зоны для прогулок, занятий спортом и отдыха рядом с домом», — сообщил глава ведомства Михаил Хайкин.

Ожидается, что на территории нового сквера появятся три зоны: транзитная, активного отдыха с детской и спортивной площадками, и тихая зона для спокойного времяпрепровождения, на которой обустроят экополяну. А по периметру сквера высадят деревья и кустарники, чтобы защитить территорию сквера от городского шума.

В центре появится сербская ель, которую зимой можно будет украшать к новогодним праздникам. На территории установят малые архитектурные формы, современное уличное освещение и камеры видеонаблюдения.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что уже завтра в подмосковном Домодедово состоится торжественное открытие парка «Взлет».