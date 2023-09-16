Работы по благоустройству сквера перед зданием МФЦ завершили в Электростали

Обновленный сквер перед зданием МФЦ в подмосковной Электростали готов снова принимать жителей, об этом сообщили в региональном Министерстве благоустройства.

Отмечается, что данная территория расположена в северной части города в районе застройки жилых многоквартирных домов и преимущественно используется как транзитная зона. Рядом со сквером расположен офис МФЦ, что создает дополнительную каждодневную нагрузку на территорию.

«Территория, которую мы здесь благоустроили, небольшая. Всего 0,8 га. Но для нас важно, чтобы в каждом городе Подмосковья появились красивые места, которые, как мы надеемся, станут точками притяжения для жителей. Мы хотим, чтобы сквер был не только зоной транзита, но и местом для отдыха людей», — подчеркнул глава ведомства Михаил Хайкин.

Концепция сквера включает организацию небольшой площади на месте пересечения дорожек, свободном от существующих деревьев. Остроугольные пересечения оформили «арт-скамьями» живописной конфигурации. На одном из участков, примыкающих к площади, установили городские качели, которые стали основным вертикальным акцентом места.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что второй этап благоустройства лесопарка «Авангард» в Электростали стартует уже в этом году.