Работы по благоустройству «Сквера семьи, любви и верности» проведут в Балашихе

Общество

Фото: [Пресс-служба Минблаго МО]

В 2024 году в городском округе Балашиха благоустроят «Сквер семьи, любви и верности», расположенный в микрорайоне Заря. Об этом сообщает Министерство благоустройства Московской области.

«В этом году мы планируем провести работы по благоустройству 16 скверов. Все работы будут проходить по программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», — уточнил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Площадь сквера в Балашихе составит 1,3 гектара. Там обустроят новые входные группы, теневые навесы, зоны отдыха, обновят пешеходные дорожки, установят новые урны и скамейки, проведут озеленение. Кроме того, для посетителей сквера появятся навигационные щиты. Работы завершат до конца этого августа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков выросла благодаря благоустройству.

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