Работы по благоустройству сквера у администрации завершились в подмосковной Коломне

В подмосковной Коломне открывается обновленный сквер перед зданием администрации. Реализация проекта стала возможной благодаря федеральной программе «Формирование современной комфортной городской среды». Об этом сообщили в региональном Министерстве благоустройства.

«Коломна является одним из туристических центров Подмосковья. Этот город — историческое поселение федерального значения, поэтому для нас очень важно создать здесь комфортную инфраструктуру, удобную для местных жителей и привлекательную для туристов. Для этого мы обустраиваем даже небольшие пространства, такие как сквер перед зданием администрации», — рассказал глава ведомства Михаил Хайкин.

Фото: [ Пресс-служба Министерства благоустройства МО ]

Отмечается, что данный сквер обустроен на месте снесенного долгостроя и располагается между двумя частями города — современной и исторической, поэтому проектировщикам было важно совместить два стиля и создать единый принцип для архитектурных решений.

После проведенных работ на территории появились новые точки притяжения: многофункциональный павильон для развития предприятий питания, городские качели с навесом, теневые навесы с шахматными столами. Обновлена сеть пешеходных дорожек. Для приверженцев активного образа жизни тут установили многофункциональную спортивную площадку, воркаут и столы для настольного тенниса.

Ранее губернатор Андрей Воробьев открыл историческую тропу к месту захоронения Василия Татищева в Солнечногорске.