Работы по благоустройству стартовали на территории новой школы в Балашихе

На улице Трубецкая в ЖК «Пехра» Балашихи продолжается строительство современной школы, которая будет рассчитана на 1,5 тысячи мест, рабочие приступили к благоустройству территории. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На площадке 120 рабочих и пять единиц техники. Продолжаются фасадные работы, отделочные работы в пищеблоке и специальных помещениях, монтаж инженерных систем <…>. Ведутся работы по подготовке основания под размещение спортивного ядра, детских игровых и спортивных площадок», — говорится в сообщении.

Работы проходят в рамках нацпроекта «Образование», стройготовность объекта достигла 58%. В здании школы будет четыре этажа, его площадь превысит 25 тысяч квадратных метров. Там разместят учебные классы, блоки спортивных залов с раздевалками и тренерскими, актовый зал с эстрадой и сценическими помещениями, библиотечно-информационный центр, столовую. На прилегающей территории появятся физкультурно-спортивная зона, учебно-опытная и хозяйственная зоны, места отдыха и площадка для общешкольных мероприятий. Завершить работы планируют до начала нового учебного года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что тема кадров в школах Подмосковья требует особого внимания.