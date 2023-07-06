Работы по благоустройству стартовали в Видновском лесопарке

На территории Видновского лесопарка в Ленинском городском округе провели санитарную очистку от валежника, сухостоя и больных деревьев в рамках благоустройства. Об этом рассказали в Министерстве благоустройства Подмосковья.

«Благоустройство лесопарковых зон — особая задача, которую нам поставил губернатор. Благодаря программе „Парки в лесу“ мы создаем в лесах комфортные территории для прогулок и занятий спортом в любое время года не зависимо от погоды. Все проекты благоустройства территорий проходят этап обсуждения с местными жителями», — рассказал глава ведомства Михаил Хайкин.

Со стороны проспекта Ленинского Комсомола будут установлены павильон проката, туалетный модуль, входная группа. Там же организуют автомобильную экопарковку. А со стороны улицы Ольховая запланировано создание площадок для отдыха с детским игровым оборудованием. Появится место и для прогулок с домашними питомцами. Кроме того, на территории лесопарка будут установлены павильон кафе с площадкой для отдыха, павильон администрации, комната матери и ребенка.

В части лесопарка, примыкающей к оврагу, будет устроен настил с видовыми площадками, беседками и скамьями. По всему лесопарку будут установлены скамьи, урны, навигационные и информационные стенды, велопарковки.

Ранее губернатор Андрей Воробьев пообещал жителям Вереи, что при благоустройстве города будет сохранена историческая застройка.