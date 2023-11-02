Работы по благоустройству свыше пятидесяти общественных территорий пройдут в Подмосковье в следующем году

В Подмосковье в следующем году благоустроят более 50 общественных территорий, работы пройдут по нацпроекту «Жилье и городская среда». Об этом сообщил министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

«На 2024 год у нас большие планы по созданию комфортной среды в городах Подмосковья. Планируем благоустроить 52 общественных пространств — создадим новые, а также реконструируем существующие набережные и парки, скверы и площади, пешеходные зоны и аллеи, центры подмосковных городов», — отметил Хайкин.

Так, например, в Дмитровском округе обновят Советскую площадь, в Краснознаменске — площадь Ленина, в Лыткарино — улицу Первомайская. Помимо этого, в Московской области реализуют масштабные проекты, которые победили во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2023 году. В регионе также благоустроят 15 пешеходных зон и площадей, 13 парков, семь набережных и 17 скверов, продолжатся работу по программе губернатора «Парки в лесу».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков выросла благодаря благоустройству.