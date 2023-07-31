Работы по благоустройству территории Малого Тарычевского пруда стартовали в подмосковном Видном

Отмечается, что данный водоем площадью около шестнадцати тысяч квадратных метров пользуется популярностью у жителей, хотя и находится в довольно запущенном состоянии: разрушен рельеф, сам он нуждается в очистке, вдоль берега нет обустроенных тропинок и спусков к воде.

В настоящее время специалисты ГК «Брусника» уже приступили к наведению порядка на прилегающей территории. На первом этапе они занимаются расхламлением участка. После чего строители приступят к самому водному объекту. Их задача состоит в том, чтобы максимально бережно и аккуратно, сохраняя самобытность этого места, провести подготовку к основным работам.

Застройщик постарается сохранить естественные природные зоны, которые на сегодняшний день остались около Малого Тарычевского пруда. У входа на территорию создадут красивую входную группу. Вдоль берегов проложат сеть пешеходных дорожек, обустроят парковки. Рядом с водоемом построят каскадные амфитеатры для зрелищных мероприятий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что расчистку Малаховского озера в Люберцах завершат к ноябрю 2024 года.