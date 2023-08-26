Работы по благоустройству территории у Первого озера завершились в Звездном городке

Торжественное открытие территории, благоустроенной у Первого озера, завершилось в подмосковном Звездном городке. Об этом рассказали в Министерстве благоустройства Подмосковья.

«Благоустройством легендарного городка космонавтов мы занимаемся с 2019 года. Сейчас завершено обустройство территории у озера Первое, где мы по просьбе жителей оборудовали автомобильную парковку возле исторической спортивной площадки и удобную прогулочную зону между ней и озером», - рассказал глава ведомства Михаил Хайкин.

Отмечается, что работы по благоустройству прошли на площади почти три с половиной гектара. В их рамках озеро очистили от илового осадка, привели в порядок лесную территорию и расшили зону отдыха до исторической спортивной площадки.

Спортивную зону с водоемом связала сеть удобных тропинок с твердыми покрытиями. На берегу водоема установили удобные настилы для прогулок и рыбалки. Для безопасных и комфортных прогулок в любое время суток территорию оборудовали современной системой уличного освещения и камерами видеонаблюдения.

По случаю завершения благоустройства состоялось торжественное открытие территории, на котором присутствовала заместитель председателя правительства Московской области М. Н. Нагорная. На концерте в честь открытия выступили творческие и спортивные коллективы и детские ансамбли.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что второй этап благоустройства лесопарка в Электростали стартует уже в этом году.