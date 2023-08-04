Работы по благоустройству центральной площади Хотьково начнутся в следующем году

Девяносто миллионов рублей направят на благоустройство центральной площади Хотьково в Сергиево-Посадском городском округе. Об этом сообщили в региональном Министерстве благоустройства.

«В ближайшие два года мы реализуем прогулочный маршрут «Дружба поколений». Победа Хотьково — закономерный результат работы, которую мы проводим. Это город с богатой историей и хорошим туристическим потенциалом, поэтому нам важно создать здесь благоустроенное пространство, удобное как для жителей, так и для гостей города», — сообщил глава ведомства Михаил Хайкин.

Отмечается, что площадь проектируемой территории составит почти два гектара. Участок представляет собой транзитный сквер и имеет статус главной городской площади, однако по факту не выполняет задачи центрального общественного пространства. Основные функции площади на сегодняшний день — парковочная, торговая и транзитная. Мероприятия там проводятся редко.

Концепция благоустройства площади предполагает формирование не только яркой визуальной составляющей, которая станет визитной карточкой города, но и востребованной для города функции: пространства возможностей для организации новых культурных мероприятий, отдыха, а также для презентации достижений Хотьково в культуре, промыслах, науке.

При этом изюминкой проекта предлагается сделать элементы кудринской резьбы — художественного промысла резьбы по дереву, характерного для Хотьково. В основу рисунка мощения площади ляжет упрощенный орнамент кудринской резь­бы. Также ее элементы будут присутствовать в новых малых архитектурных формах.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что благоустройство Центрального парка культуры и отдыха в Мытищах завершат уже в этом месяце.