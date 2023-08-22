Работы по благоустройству завершились в сквере в микрорайоне Салтыковка в Балашихе

В Балашихе одним зеленым сквером стало больше. Территория обустроенного сквера на улице Лесные поляны в микрорайоне Салтыковка городского округа Балашиха открыта для горожан. Об этом сообщили в региональном Минблаго.

«Сквер победил во Всероссийском голосовании 2022 года за объекты благоустройства. За его обновление отдали свои голоса более 13 тысяч жителей Балашихи. Мы учли пожелания горожан — обновили дорожки, установили детскую площадку, расширили спортивную зону», — рассказал глава ведомства Михаил Хайкин.

Территория благоустройства является частью березовой рощи, где местные жители любят проводить свободное время, поэтому саму рощу оставили неизменной, как любимый зеленый уголок горожан. А для комфортных прогулок на территории создали дорожно-тропиночную сеть с учетом «народных троп».

Отмечается, что по случаю Дня Государственного флага Российской Федерации, в сквере состоялось торжественное мероприятие, на котором участники — взрослые и дети — растянули большое полотнище Российского триколора.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что второй этап благоустройства лесопарка в Электростали начнется уже в этом году.