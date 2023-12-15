Работы по капитальному ремонту одной из школ продолжаются в подмосковной Власихе
Фото: [Пресс-служба Министерства строительного комплекса МО]
В микрорайоне Школьный городского округа Власиха продолжается капитальный ремонт школы им. А. С. Попова. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства строительного комплекса Подмосковья.
Отмечается, что все работы проводят по поручению губернатора Андрея Воробьева в рамках президентской программы. Полностью завершить капремонт здесь планируют до начала нового учебного года.
В настоящее время специалисты выполняют демонтаж полов, потолков, штукатурки, дверных блоков, инженерных сетей. Ежедневно на объекте задействованы порядка тридцати рабочих, а также две единицы спецтехники.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что новую школу на две тысячи мест в Котельниках планируется открыть досрочно.