Работы по летнему содержанию дорожной сети завершаются в Подмосковье

В Подмосковье завершаются мероприятия в рамках третьего цикла работ по летнему содержанию дорожной сети, ежедневно в них задействованы около 3,5 тысячи единиц спецтехники. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«На муниципальной и региональной сети в приоритетном порядке восстанавливают разметку и ликвидируют мусор и нежелательную растительность в полосах отвода. Уже устранили порядка 950 гектаров борщевика, при этом 850 гектаров ликвидировали на региональных дорогах», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

По его словам, дорожники также восстановили разметку около семи тысяч пешеходных переходов и восемь тысяч километров линейной разметки, провели мойку тысячи километров ограждений, пять тысяч километров тротуаров и не только. Отметим, что качество проведения работ контролируют с помощью системы планирования и контроля работ в области дорожной инфраструктуры (СКПДИ).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.