Работы по ликвидации аварийной ямочности в Клину проведут на пяти улицах

В период с 17 до 21 февраля работы по ликвидации аварийной ямочности в городском округе Клин проведут на пяти улицах.

Необходимость в проведении ремонтных работ стала следствием погодных условий, в частности, резкие перепады температурного режима. Специалисты предоставили график работ.

В частности, в понедельник, 17 февраля, дорожники будут устранять ямы в Клину на улице 50 лет Октября. Во вторник, 18 февраля, специалисты выполнят ремонт в микрорайоне Западный на улице Крупской. В среду, 19 февраля, работы будут продолжены в Западном микрорайоне. В планах — залатать ямы на улице Льва Толстого. В четверг, 20 февраля, ямочный ремонт будут проводить в центре Клина на улице Красная. В пятницу, 21 февраля, специалисты будут работать на улице Ильинская Слободка.

Ежедневно специалисты устраняют от 20 до 30 ям. На дорогах с автобусным сообщением дефекты исправляют представители ООО «Столица». Ремонт дорог муниципальной дорожной сети входит в зону ответственности МАУ «Чистый Город». В зависимости от погодных условий специалисты используют горячую и холодную асфальтобетонную смесь.

Проблемные участки дорог определяют по обращениям местных жителей, которые оставляют их в городском информационном чате «КлинZдесь» или на портале «Добродел».