Работы по модернизации шести светофоров провели в Московской области за неделю

Сотрудники Центра безопасности дорожного движения Московской области за неделю провели работы по модернизации и корректировке режимов светофорных объектов в Истре, Серпухове, Солнечногорске и Пушкино, они затронули шесть светофоров. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, например, в поселке Румянцево под Истрой специалисты скорректировали режим светофора, увеличили время выезда с Савельевского на Волоколамское шоссе, в Серпухове работы прошли на светофоре, установленном на пересечении улиц Красноармейской и 2-й Московской и так далее. В ведомстве подчеркнули, что работы по модернизации сфетофором в регионе продолжатся.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации дорожных проектов в регионе.