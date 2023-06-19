Работы по обустройству парка Островского продолжаются в подмосковном Ступино

«Благодаря нацпроекту „Жилье и городская среда“ еще одним местом для комфортного отдыха в городе станет больше. Мы надеемся, что после обновления, парк будет еще популярнее, чем раньше у жителей и гостей Ступино. Окончание работ запланировано на июль этого года», — подчеркнул министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.