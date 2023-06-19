Работы по обустройству парка Островского продолжаются в подмосковном Ступино
Фото: [Пресс-служба Министерства благоустройства МО]
В настоящее время готовность парка Островского в Ступино составляет уже шестьдесят процентов. Напоминаем, что в прошлом году здесь был реализован первый этап благоустройства, а сейчас проходит завершающий этап работ.
«Благодаря нацпроекту „Жилье и городская среда“ еще одним местом для комфортного отдыха в городе станет больше. Мы надеемся, что после обновления, парк будет еще популярнее, чем раньше у жителей и гостей Ступино. Окончание работ запланировано на июль этого года», — подчеркнул министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.
Ожидается, что уже после завершения полного комплекса работ в парке на главной аллее появится «сухой» фонтан, сцена с амфитеатром, на которой в дальнейшем планируется проводить массовые мероприятия. Также появится зона отдыха с «историческими» беседками и читальней.
Ранее сообщалось, что питьевые фонтанчики российского производства установили в одиннадцати парках Подмосковья.