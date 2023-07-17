Работы по реконструкции химического завода стартовали в подмосковном Ступино
Фото: [Пресс-служба Главгосстройнадзора МО]
Инспекторы Главгосстройнадзора Подмосковья получили извещение о начале реконструкции Ступинского Химического Завода.
Проектом предусмотрена модернизация производственного блока и трехэтажного административно-бытового корпуса. В здании запустят линии по производству бытовой химии, а также по фасовке, упаковке и маркировке готового продукта.
Ожидается, что ежегодно в новой производственной части начнут изготовлять шестьдесят тысяч штук тары, девять тысяч тонн чистящих средств на основе щелочи и 51 тысячу тонн санитарно-гигиенических средств на основе гипохлорита натрия. При этом завершить все работы планируют уже в третьем квартале этого года.
Ранее Андрей Воробьев рассказал, что за первые полгода в консолидированный бюджет Подмосковья поступило почти пятьсот миллиардов рублей.