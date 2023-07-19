Работы по реконструкции подъезда к парку Малевича в Подмосковье завершены наполовину

В селе Ромашково Одинцовского городского округа продолжается реконструкция подъезда к южной части парка Малевича. В настоящее время готовность объекта составляет порядка пятидесяти процентов.

Как рассказал глава областного Минтранса Алексей Гержик, слова которого приводит пресс-служба ведомства, сейчас на участке от примыкания к Рублевскому шоссе до Центральной улицы идет укладка нижнего слоя асфальтобетонного покрытия. Кроме того, рабочие обустраивают парковочные зоны на 446 и 196 машино-мест. Также дополнительно ведется строительство новой ливневой канализации.

«В ближайшее время строители приступят к устройству пешеходных зон и велодорожек вдоль парка», — рассказал министр.

Реконструкцию подъезда планируют завершить во втором квартале следующего года. Это позволит улучшить транспортную доступность села Ромашково, разгрузить Рублевский проезд и обеспечить беспрепятственный доступ жителей к парку Малевича.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что до конца года в Московской области откроется четырнадцать парков.