Работы по содержанию дорог провели в Московской области

Сотрудники Мосавтодора в ходе еженедельного обследования региональной сети обнаружили участки дорог, на которых отсутствуют крышки люков колодцев и решетки ливневых канализаций в четырех округах Подмосковья, сообщили в областном Минтрансе.

Дорожные специалисты оградили опасные участки и установили отсутствующие детали. В частности, работы провели на улице Семенюка в Дмитрове, на Новом шоссе в микрорайоне Хлебниково в Долгопрудном, в деревне Сабурово под Красногорском и деревне Московка в Серпухове. Работы провели в целях обеспечения безопасности всех участников дорожного движения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сказал, что в регионе должны сделать все, чтобы гости в новогодние каникулы чувствовали заботу.