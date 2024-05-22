Работы по устройству минполос в лесах Подмосковья выполнили почти наполовину
Фото: [Пресс-служба Комлесхоза МО]
Специалисты ГАУ МО «Центрлесхоз» продолжают выполнять устройство минерализованных полос в лесах Подмосковья в рамках противопожарных мероприятий и государственного задания. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.
«Минерализованные полосы — это дополнительные барьеры для огня. Они позволяют не допустить распространение возгорания на большие площади, не дают перейти огню на лесной фонд с полей или земель иных категорий. Специалисты Комлесхоза в этом году уже создали 725,16 километра минполос — это 41,6% от годового плана», — рассказал председатель Комитета лесного хозяйства Евгений Агулов.
В ведомстве уточнили, что на территории Талдомского лесничества уже удалось полностью выполнить этот вид работ, еще в шести лесничествах готовность превысила 50%. В рамках процедуры специалисты проводят опашку вокруг хвойных лесосек, вдоль дорог по границе с полосой отвода и не только с помощью трактора.
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