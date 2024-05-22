Работы по устройству минполос в лесах Подмосковья выполнили почти наполовину

«Минерализованные полосы — это дополнительные барьеры для огня. Они позволяют не допустить распространение возгорания на большие площади, не дают перейти огню на лесной фонд с полей или земель иных категорий. Специалисты Комлесхоза в этом году уже создали 725,16 километра минполос — это 41,6% от годового плана», — рассказал председатель Комитета лесного хозяйства Евгений Агулов.