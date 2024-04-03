Работы по возведению нового детсада готовы уже наполовину в подмосковном Красногорске

Компания ПИК продолжает возводить новое дошкольное учреждение, рассчитанное на 200 малышей, на территории жилого комплекса «Ильинские луга» в городском округе Красногорск. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

В настоящее время на строительной площадке ведутся работы по устройству кровли и кладке внутренних перегородок, установке систем отопления, вентиляции, водопровода. Примечательно, что полностью завершить работы планируется в четвертом квартале этого года.

Общая площадь трехэтажного здания составит более четырех с половиной тысяч квадратных метров. Здесь разместятся девять групповых ячеек с игровыми зонами, спальнями и другими помещениями.

Ранее г убернатор Андрей Воробьев заявил, что около двух тысяч учителей требуются в Подмосковье.