Работы по возведению поликлиники идут с опережением графика в подмосковной Лобне

Строительная готовность новой поликлиники в Лобне, рассчитанной на шестьсот посещений в смену, составляет десять процентов. В начале августа планируется полностью завершить монолитные работы.

Отмечается, что к началу осени в поликлинике проведут тепло, затем наступит очередь чистовой отделки. Общая площадь пятиэтажного здания составит более одиннадцати тысяч квадратных метров. Ввод здания в эксплуатацию намечен на 2025 год.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в регионе постоянно совершенствуют меры поддержки врачей.