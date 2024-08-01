Работы в рамках летнего содержания дорог продолжаются в Московской области

В Подмосковье продолжают выполнять работы в рамках летнего содержания муниципальных и региональных дорог, дорожники завершают приведение в порядок полос отвода — мусор удалось убрать вдоль 35 тысяч километров дорог. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Дорожники <…> также ликвидировали нежелательную растительность вдоль 15,2 тысячи муниципальных и 13,3 тысячи региональных дорог», — добавил заместитель председателя правительства Московской области — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Помимо этого, специалисты обновили 3,2 тысячи километров линейной разметки и 3,5 тысячи пешеходных переходов на муниципальной сети. На региональной сети работы затронули 8,2 тысячи линейной разметки 3,3 тысячи пешеходных переходов. Отметим, что качество проведенных работ контролируют с помощью специальной системы планирования и контроля работ в области дорожной инфраструктуры (СКПДИ).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.