Вооруженные силы Украины планируют ударить по атомным электростанциям в Курске и Запорожье, чтобы обвинить Москву в провокации. Об этом в пятницу, 16 августа, сообщила пресс-служба УВД ВГА Харьковской области со ссылкой на допросы пленных.

«Руководство Украины планирует нанесение удара по ядерным объектам Российской Федерации», — заявили сотрудники ведомства.

Согласно сообщению УВД ВГА Харьковской области, руководство ВСУ хочет довести напряженность до предела, максимально повысить уровень конфликта. На обстрел АЭС они пойдут только, чтобы в дальнейшем обвинить во всем Россию. Пленные заявили, что удары по объектам атомной энергетики хотят нанести снарядами с радиоактивным веществом.

«Целью ударов является последующее обвинение РФ в провокации (в самообстреле), в рамках которой руководство России может принять ответные меры и нанести удар ядерным оружием по территории Украины», — добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось о том, что на Западе не поддерживают решение Зеленского об обстреле Курской области. Ирландский журналист заявил, что действия президента Украины еще сильнее затормозили возможное мирное урегулирование конфликта. По его мнению, Москва теперь точно не захочет говорить.