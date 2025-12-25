Радиация на ветке: как отличить безобидный раритет от опасной игрушки из СССР

Старинные советские елочные игрушки, переживающие бум популярности, могут нести в себе скрытую угрозу, о которой мало кто задумывается. Как пояснил в интервью REGIONS коллекционер Игорь Хмелев, определенная часть украшений 1950-х — начала 1960-х годов, покрытых светящимися в темноте узорами, может излучать радиацию.

Причина в технологии того времени: для стойкого свечения в люминесцентные краски иногда добавляли соединения слаборадиоактивных элементов. Эти составы применялись на тех же предприятиях, где выпускали приборы для военной и космической отраслей.

«Важно понимать, что игрушки зачастую производились на тех же предприятиях, где делали танки и ракеты. Там же выпускали чайники, будильники, посуду. Для того, чтобы игрушки светились в темноте, их покрывали фосфором. Он и может давать этот эффект радиоактивности», — рассказал коллекционер новогодних украшений Игорь Хмелев.

В «группу риска» входят игрушки с плотными, шершавыми светящимися рисунками (звездочки, снежинки), особенно выпущенные малыми партиями для витрин. Главная проблема в том, что на глаз отличить безопасный фосфор от радиолюминесцентной краски невозможно.

Эксперт подчеркнул, что риск складывается не от кратковременного контакта, а от длительного хранения целой коллекции в жилой зоне, где осыпающаяся краска может превратиться в пыль. Соответственно, она может попадать в легкие.

Эксперт дает четкий порядок действий для владельцев таких раритетов. В первую очередь стоит проверить подозрительные экземпляры бытовым дозиметром. Если фон повышен, украшения не стоит вешать на елку, особенно в детской, или хранить рядом с кроватью и рабочим столом. Оптимальное решение — поместить их в плотно закрытый контейнер и убрать в нежилое помещение (кладовка, гараж), а за консультацией по утилизации обратиться в службу радиационного контроля.

Большинство советских игрушек — стеклянных, картонных, ватных — опасности не представляют. Однако наиболее интересные и красивые экземпляры, особенно светящиеся, стоит выбросить.

