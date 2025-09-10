Радиационный туман в Подмосковье: жителям рассказали, опасно ли это явление

Столичный регион вошел в сезон утренних туманов, принесших с собой не только нулевую видимость, но и путаницу в терминологии. Наблюдавшийся на севере Подмосковья густой туман, сокращавший видимость до 50 метров, специалисты точно классифицируют как радиационный. Однако, по словам сотрудника Института географии РАН Аркадия Тишкова, озвученных aif.ru, явление не представляет прямой опасности, несмотря на название.

Происхождение термина не связано с радиоактивностью. Название отражает физический процесс формирования явления — охлаждение земной поверхности путем теплового излучения (радиации) в ночные часы. Воздух у земли стремительно остывает, достигая точки росы, что приводит к конденсации влаги в мириады мельчайших капель. Фактически, туман представляет собой облако, образовавшееся у самой поверхности.

Главная и единственная практическая опасность явления — резкое ухудшение видимости. Как сообщил метеоролог Центра «Фобос» Евгений Тишковец, в условиях такого тумана влажность воздуха достигает 100%, что создает плотную, равномерную пелену. Это представляет критический риск для участников дорожного движения, авиаперелетов и работы наземного транспорта.

«Радиационный туман абсолютно безопасен для человека. Пугаться его не надо. Он возникает в условиях антициклона при активном солнечном излучении за счет конденсации водяного пара при охлаждении поверхности земли ночью и ранним утром», — объяснил aif.ru Тишков.

Радиационный туман — продукт ясной и безветренной погоды, характерный для антициклона. Он наиболее част в низменностях, над водоемами и на окраинах городов. С восходом солнца и прогревом воздуха он обычно быстро рассеивается. Однако в холодные сезоны при затяжном антициклоне явление может сохраняться несколько дней.

В городской черте при сочетании с выбросами транспорта и промышленности безобидный туман способен трансформироваться в смог — опасную для здоровья смесь влаги, пыли и загрязняющих веществ. Специалисты рекомендуют водителям при нулевой видимости избегать поездок, а пешеходам — быть особенно внимательными при переходе через дороги.

Ранее сообщалось, что заметили жители Балашихи Московской области на деревьях во время радиационного тумана.