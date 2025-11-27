Станция-легенда продолжает странный марафон слов, интригуя интернет: дано новое слово
Вечерний эфир загадочной УВБ-76 пополнился словом «критолоск»
Фото: [Музей танка Т-34 в Шолохово/Медиасток.рф]
В эфире радиостанции УВБ-76 27 ноября зафиксировано новое сообщение. Телеграм-канал, отслеживающий работу частоты, сообщил о слове «критолоск», прозвучавшем в 20:01 мск, передает «Газета.ру».
Фиксированная передача выглядела как последовательность буквенно-числовых комбинаций с включением этого слова. Перед этим за день станция уже выходила в эфир и передавала другие отдельные слова. Среди них были «математичка», а также два сообщения, прозвучавшие ранее 27 ноября: «разгонистый» и «лордочар».
УВБ-76 работает с 1970-х годов и большую часть времени транслирует непрерывный фоновой сигнал, за который получила прозвище «Жужжалка». Радиостанцию также называют «Радиостанцией Судного дня». По распространенной версии, она возникла в период Холодной войны и может использоваться для служебной связи.
Ранее радиостанция УВБ-76 передала слово «ржавленье», которое звучало в эфире в феврале 2022 года.