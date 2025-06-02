Российские звезды устроили для детей участников СВО праздник музыки
Концерт «Наша семья — Наша Победа» объединил звезд эстрады и юных зрителей
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В Международный день защиты детей «Русская Медиагруппа» совместно с фондом «Защитники Отечества» организовали праздничное мероприятие для детей участников специальной военной операции. После экскурсии в Музее Победы юные гости стали зрителями концерта с участием звезд «Русского Радио».
На сцене появились Жасмин, ST, группа «Земляне» и другие артисты исполнили свои хиты для особенной аудитории. Дети активно включались в программу — танцевали на сцене и поддерживали артистов аплодисментами.
«Когда в детстве слышишь хорошую музыку, это гарантия, что вырастишь хорошим душевным человеком. Сегодня, в День защиты детей, правильно транслировать хорошие песни», — отметила группа «Земляне».
Елена Север анонсировала продолжение сотрудничества: серию концертов в госпиталях для раненых бойцов. Фонд «Защитники Отечества», отмечающий двухлетие работы, продолжит оказывать комплексную поддержку ветеранам и их семьям.
Ранее сообщалось, что фестиваль анимации и детского кино прошел в Москве.