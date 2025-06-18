Роскомнадзор ответил на вопрос о тайнах загадочной «Радиостанции Судного дня»

Роскомнадзор впервые официально отреагировал на многочисленные запросы о загадочной радиостанции УВБ-76, почти полвека транслирующей в эфир таинственные сигналы. Ответ ведомства опубликовал канал RT.

В отличие от обычных радиостанций УВБ-76 никогда не объявляет своих позывных, не имеет официального вещателя. В ответ на запрос в РКН сообщили, что информация о пользователе радиочастотным спектром «не является общедоступной», оставив завесу секретности над легендарной «Жужжалкой».

«Информация о пользователе радиочастотным спектром, включая выделенные ему радиочастоты или каналы, типы используемых радиоэлектронных средств, их адреса и условия использования, не является общедоступной», — отметили в пресс-службе ведомства.

Эта станция, которую часто называют «Радио Судного дня», обычно передает монотонный гул, но 17 июня неожиданно оживилась, отправив в эфир два закодированных сообщения — «бомжокрем» и «дуэтотип».

Активность УВБ-76 традиционно привлекает внимание во время значимых мировых событий, что породило множество теорий о ее назначении — от системы оповещения на случай ядерной войны до канала связи спецслужб. В настоящее время внимание общественности приковано к обострению на Ближнем Востоке.

Отказ Роскомнадзора предоставить какую-либо информацию лишь подогрел интерес к одной из самых долгоживущих тайн эфира.

Ранее сообщалось, что в США впервые за 24 года задействовали «Самолет Судного дня».