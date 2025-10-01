«Радио Судного дня» передало загадочное сообщение на фоне саммита ЕС

На фоне проведения неформального саммита Европейского союза (ЕС) в Копенгагене легендарная радиостанция УВБ-76, известная также как «Радио Судного дня», передала сообщения. Об этом говорится в телеграм-канале, посвященной станции.

В эфире прозвучало сообщение, переданное мужским голосом по буквам, которое содержало слово «Эсерожбан».

Это произошло в момент, когда одной из ключевых тем европейского саммита стало объявленное премьер-министром Дании Метте Фредериксен ускоренное перевооружение Европы.

Радиостанция «УВБ-76» вещает на коротких волнах с 1970-х годов и не имеет официального подтверждения своего предназначения. Станция регулярно передает закодированные сообщения, которые пользователи социальных сетей и эксперты часто связывают с событиями в сфере международной безопасности.

Радиолюбители дали станции прозвище «жужжалка» из-за характерного звукового сигнала, раздающегося между голосовыми сообщениями.

Благодаря оригинальным словоформам, звучащим в эфире, радиостанция приобрела широкую популярность среди конспирологов и интересующихся вопросами глобальной безопасности.

Накануне, 30 сентября, радиостанция УВБ-76 вновь передала странные сообщения.