Радиосигнал от межзвездной гостьи 3I/ATLAS спутал ученых и разрушил версии

Астрономы сообщили о регистрации радиоволн, исходящих от межзвездного объекта 3I/ATLAS, проходящего через Солнечную систему. Объект обнаружили в июле 2025 года, и ранее высказывались предположения о его возможной искусственной природе, передает Газета.ру.

Свежие наблюдения, опубликованные 4 ноября в Astronomer’s Telegram, указывают, что радиосигналы связаны с гидроксильными радикалами OH, возникающими при распаде воды на поверхности кометы. Данные получены радиотелескопом MeerKAT в Южной Африке и подтверждают естественное происхождение объекта.

Исследователи отмечают, что такие волны формируются под воздействием солнечного излучения, разрушающего водяные молекулы, выбрасываемые из ядра при дегазации. Анализ фиксирует температуру поверхности около +7 °C и диаметр приблизительно 10 км.

Профессор Ави Леб добавил, что наблюдавшееся ранее изменение цвета объекта за Солнцем может быть связано с необычным источником освещения или иным кратковременным эффектом.

