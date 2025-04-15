Радиостанция «Судного дня» оповестила слушателей о «лисоплаще» и «нутобаксе»

Радиостанция УВБ-76, более известная как станция «Судного дня», сделала четыре сигнала в течение суток. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале «УВБ-76 логи», который отслеживают работу радиостанции.

Отмечается, что все сигналы были переданы в разные временные промежутки. Так, например, сигнал с пометкой «нептун» прозвучал в 10:54 мск, «тимус» — в 15:48, «лисоплащ» — в 17:17 и «нутобакс» — в 18:41.

В феврале 2025 года радиостанция демонстрировала высокую активность, передавая 25 сообщений за сутки. Сигналы транслировались в промежутке с 9:09 до 17:15 мск. Среди слов, которые вышли в эфир, отмечались такие термины, как «синопсис», «бульвар» и «огрубение».

УВБ-76 передает монотонные сигналы и сообщения на коротких волнах. Она начала подавать сигналы в 1975 году. Любители исследовать эти сообщения, подаваемые станцией, прозвали ее «Жужжалкой».

Согласно одной из популярных теорий, прекращение передачи сигналов по радиостанции УВБ-76 может свидетельствовать о начале глобальной катастрофы. Существует мнение, что данная станция связана с системой «Периметр», разработанной в СССР в период холодной войны для реагирования на ядерную угрозу. В США эту систему называют «Мертвая рука».

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