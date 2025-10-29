«Радиостанция Судного дня» вновь передала загадочное слово

Загадочная радиостанция УВБ-76, известная как «радиостанция Судного дня», неожиданно вышла в эфир с новым шифрованным сообщением. Об этом говорится в телеграм-канале, посвященном ее работе. 29 октября в 18:38 мск в эфире прозвучало загадочное слово «тормомозг».

Это не первый случай активизации загадочной радиостанции в последнее время. В августе УВБ-76 повторяла сообщения, которые уже звучали в январе 2022 года.

25 августа в эфире транслировались слова «нардосаж» и «пулолед», а 6 октября было передано сообщение со словом «орехобрус».

УВБ-76 — коротковолновая радиостанция, ведущая вещание с 1976 года. Среди радиолюбителей она получила прозвище «Жужжалка» из-за характерных шумов и жужжания в эфире. На ее волнах регулярно передаются закодированные сообщения, которые многие исследователи связывают с важными мировыми событиями.

23 октября сообщалось, что радиостанция УВБ-76 передала в эфире три новых сообщения.