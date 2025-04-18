Raiffeisen Bank International заморозил выход с российского рынка

В связи с налаживанием связей между Москвой и Вашингтоном, австрийская банковская группа Raiffeisen Bank International (RBI) временно остановила процесс продажи своих российских активов. Об этом сообщило издание Financial Times (FT), ссылаясь на инсайдерские источники.

По их информации, решение о заморозке выхода с российского рынка было принято руководством банка еще в феврале, когда возобновились контакты между Россией и Соединенными Штатами.

Как сообщил Bloomberg, внутри руководства RBI существуют разногласия относительно целесообразности ухода из России. Одна часть топ-менеджеров настаивает на реализации российской «дочки», в то время как другие выступают за более глубокий анализ текущей ситуации.

В марте 2023 года Европейский центробанк предписал RBI свернуть свою деятельность в России. В сентябре 2024 года проведение операций с акциями АО «Райффайзенбанк» было заблокировано в рамках судебного разбирательства, инициированного компанией Rasperia Trading Limited в России против Strabag SE, ее австрийских акционеров и банка.

В результате RBI лишилась возможности передавать свои акции в Райффайзенбанк, что существенно затрудняет процесс продажи. Согласно данным, прибыль RBI в России по итогам 2024 года снизилась почти на 35%.

Ранее сообщалось, что H&M не смог закрыть бизнес в России из-за долгов.