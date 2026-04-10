«Райская жизнь за 3,1 млн»: названа цена самой дешевой студии в Паттайе

Мечта о собственном уголке в тайском раю стала чуть доступнее. Эксперты агентства недвижимости назвали цену самой дешевой студии в Паттайе — популярном у россиян городе-курорте. Об этом сообщает «Lenta.ru».

Всего 3,1 миллиона рублей, и вы владелец 28,5 квадратных метров жилья у самого моря. Правда, квартира вторичная, но зато на десятом этаже жилого комплекса в районе Наклуа. Если студия кажется слишком маленькой, можно присмотреться к однокомнатной. Минимальный бюджет на «однушку» — 4 миллиона рублей. За эти деньги предлагают квартиры площадью 35–40 квадратов в туристических районах.

Любопытно, что двушка в 34 «квадрата» обойдется дешевле — от 3,7 миллиона рублей. А трехкомнатная площадью 50 квадратов потянет уже на 6,2 миллиона. Разброс цен объясняется не только метражом, но и локацией. В Паттайе, где туристический бум не утихает годами, недвижимость остается ликвидным активом. Для россиян, уставших от дороговизны Сочи и нестабильности в Турции, Таиланд становится все более привлекательным.

