Свобода ради жизни: почему онкология Лерчек оказалась важнее уголовного дела

Ситуация вокруг блогера-миллионника Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, получила неожиданный поворот. Суд принял решение приостановить уголовное производство в связи с тяжелым заболеванием обвиняемой. У недавно родившей четвертого ребенка женщины диагностировали рак желудка четвертой стадии с метастазами. Вместе с бывшим мужем Артемом Чекалиным ее обвиняют в незаконном выводе за границу более 250 миллионов рублей с использованием подложных документов. Вину блогер не признает.

Омский портал omsk.aif.ru обратился за разъяснениями к юристу Федору Глушкову, чтобы понять, что означает приостановка дела с точки зрения закона и как это повлияет на жизнь обвиняемой.

Почему суд остановил процесс

Как пояснил эксперт, суд действовал строго в рамках процессуального законодательства, а именно пункта 2 части 1 статьи 238 УПК РФ. Эта норма позволяет приостановить производство, если тяжелое заболевание обвиняемого, подтвержденное медицинским заключением, исключает возможность его участия в судебных заседаниях. Четвертая стадия онкологии, по словам юриста, безусловно подпадает под определение тяжелого заболевания.

Ключевым документом, представленным суду, стало развернутое клиническое заключение медицинского учреждения. В нем должно быть прямо указано, что состояние здоровья не позволяет пациенту являться в суд и участвовать в процессе. Суд счел эти доказательства достаточными.

Что изменилось для Чекалиной

Приостановка дела автоматически повлекла корректировку меры пресечения. Домашний арест, под которым находилась Валерия, отменен. Это решение продиктовано заботой о здоровье: теперь она может беспрепятственно посещать медицинские учреждения для лечения без необходимости получать дополнительные разрешения. С нее также снимут электронный браслет.

Вместо домашнего ареста введен запрет определенных действий. Юрист пояснил, что такая замена — стандартная практика. Домашний арест мог помешать получению необходимой медицинской помощи, а запрет определенных действий (в частности, пользования интернетом) позволяет соблюсти интересы следствия, не ограничивая передвижение подсудимой. Ей разрешено заходить только на сайты российских медучреждений, образовательных организаций (школ и детсадов) и порталы московских судов.

Что будет с делом бывшего мужа

Дело в отношении Артема Чекалина будет рассматриваться отдельно. Суд руководствовался частью 3 статьи 253 УПК РФ и пришел к выводу, что раздельное разбирательство не помешает установить истину и не нарушит права участников процесса. Как отметил эксперт, если бы без участия Валерии рассмотреть дело Артема было невозможно, суд был бы обязан приостановить производство целиком.

Приостановка — не закрытие, а пауза

Юрист особо подчеркнул, что приостановка не означает прекращения дела. Это временная мера. Процесс возобновится, когда состояние здоровья Валерии улучшится настолько, что она сможет участвовать в заседаниях.

Основанием для возобновления станет отпадение обстоятельств, вызвавших приостановление — то есть улучшение состояния здоровья, подтвержденное медицинским заключением. Лечащее учреждение, прокуратура или сам обвиняемый через защитника могут представить в суд документы о положительной динамике. Суд назначит заседание, рассмотрит заключение и, если не возникнет сомнений, вынесет постановление о возобновлении производства. Разбирательство продолжится с того момента, на котором остановилось.

Эксперт обратил внимание, что закон не устанавливает предельных сроков для возобновления дела в связи с болезнью. Процесс будет «ждать» выздоровления обвиняемой столько, сколько потребуется.

Право на лечение превыше всего

Юрист особо выделил гуманитарный аспект решения: в таких ситуациях здоровье обвиняемого становится приоритетом. Приостановка дела дает человеку возможность сосредоточиться на лечении, пройти все необходимые процедуры без процессуальных барьеров и давления судебных заседаний. Закон в критической ситуации работает на благо человека, а не против него.

В настоящее время Валерия Чекалина остается в статусе обвиняемой, дело не закрыто, а «заморожено». Ограничения по использованию интернета призваны соблюсти баланс между ее правами и интересами следствия. Если состояние здоровья улучшится и производство возобновят, блогеру придется отвечать по предъявленным обвинениям. За незаконный вывод крупных сумм за границу ей может грозить до пяти лет лишения свободы.

