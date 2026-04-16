Рак кожи и острый назофарингит: чем чаще всего болели россияне в 2025 году

Росстат подвел итоги 2025 года: в структуре заболеваемости россиян по-прежнему доминируют патологии органов дыхания, системы кровообращения и костно-мышечной системы. Именно эти болезни, а также новообразования, становятся главными причинами временной нетрудоспособности и обращений за медицинской помощью. Эксперты страховой компании «СОГАЗ-Мед» проанализировали ситуацию на примере Нижегородской области, где по ОМС застрахованы 1,9 млн человек — 65% населения региона. Подсчеты передает ИА «Время Н» .

Рейтинг заболеваемости: кто лидирует

Анализ обращений в медучреждения показал, какие болезни прибавили в 2025 году больше всего:

Острый назофарингит (насморк) — рост на 11%, до 80,8 тысячи случаев

Сахарный диабет II типа — рост на 8%, до 95,5 тысячи случаев

Гипертоническая болезнь сердца — рост на 7%, до 405 тысяч случаев

Нарушения рефракции и аккомодации (проблемы со зрением) — рост на 7%, до 71 тысячи случаев

Хроническая ишемическая болезнь сердца — рост на 4%, до 85,5 тысячи случаев

По абсолютному количеству случаев лидируют:

Гипертоническая болезнь сердца — 405 тысяч

Острые инфекции верхних дыхательных путей — 327 тысяч

Кариес зубов — 160 тысяч

Цереброваскулярные болезни — 151 тысяча

Дорсалгия (боль в спине) — 122,8 тысячи

Структура онкологии

Число случаев оказания помощи по онкозаболеваниям выросло на 10,5%. В топе злокачественных новообразований — рак молочной железы (10,7 тысячи, рост 11,5%), органов пищеварения (10,2 тысячи, рост 11%), кожи (8,4 тысячи, рост 15,1%), женских половых органов (6,4 тысячи, рост 8,3%) и мужских половых органов (5,6 тысячи, рост 13,4%).

Амбулаторное лечение и профилактика

В 2025 году около 90% медицинской помощи было оказано амбулаторно. При этом 24,7% обращений носили профилактический характер. Однако финансирование профилактики оставляет желать лучшего: на нее направлено лишь около 14% средств ОМС, тогда как на стационар — более 51%. При этом одна госпитализация в 30 раз дороже профилактического осмотра.

Эксперты напоминают: здоровье человека на 50-55% зависит от образа жизни, на 20% — от экологии, на 18-20% — от генетики и лишь на 8-10% — от системы здравоохранения. То есть главный вклад в собственное здоровье вносит сам человек. По данным НМИЦ терапии и профилактической медицины, приверженцы здорового образа жизни снижают смертность от всех причин на 39%, а от сердечно-сосудистых заболеваний — на 36%.

Диспансеризацию можно проходить бесплатно по полису ОМС: с 18 до 39 лет — раз в три года, с 40 лет и старше — ежегодно. Профилактический осмотр проводится каждый год независимо от возраста. Компания «СОГАЗ-Мед» напоминает: профилактика всегда эффективнее лечения. И гораздо дешевле.

