Рак не ждет, а чиновники судятся: история онкопациентки, которую обрекли на ожидание

Жительница Суздаля уже несколько месяцев не может получить жизненно важное лекарство от рака, сообщила «Газета.Ru». 55-летняя женщина страдает от метастатического рака молочной железы: болезнь обнаружили летом 2022 года, а к осени 2025 года метастазы добрались до головного мозга.

По информации источника, врачи федерального онкоцентра рекомендовали ей препарат «Энхерту» (энфортумаб ведотин) — современное средство, которое способно продлить жизнь даже на поздних стадиях.

Проблема в том, что лекарство зарегистрировано в России с 2022 года, но до сих пор не включено в клинические рекомендации и перечень жизненно важных лекарств. Курс лечения стоит несколько миллионов рублей, и получить его можно только через врачебную комиссию. Владимирский минздрав в такой закупке отказал, несмотря на положительное решение федеральных специалистов.

Женщина обратилась в суд и выиграла дело. Суд обязал региональный минздрав обеспечить пациентку препаратом. Однако чиновники подали апелляцию и продолжают судебные тяжбы, оставляя больную без лечения.

Такая ситуация не единична. По данным организаций по защите пациентов, десятки россиян с онкологией вынуждены судиться с региональными минздравами за право получить «Энхерту». Ведомства опасаются нагрузки на бюджет, хотя производитель готов снизить цену при включении препарата в перечень ЖНВЛП.

Пока чиновники и пациенты борются в судах, болезнь не ждет. Женщина из Суздаля надеется, что апелляционная инстанция встанет на ее сторону, иначе времени может не остаться.

