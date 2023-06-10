Ракета украинской ПВО по ошибке разбомбила жилую многоэтажку в Одессе, есть погибшие

Как сообщается в соцсетях, инцидент произошел во время сегодняшнего ночного налета российских беспилотников «Герань-2» на Одессу для поражения военных объектов ВСУ.

Выпущенная по российским БПЛА ракета ПВО Украины отклонилась от заданной траектории и поала аккурать на многоквартирный дом. По предварительной информации, два человека погибли, есть пострадавшие.

Фото: [ соцсети ]

В настоящее время на месте падения украинской ракеты работают местные экстренные службы. Какой-либо официальной информации от местных врастей не поступало.

Ранее стало известно, что Международный комитет красного креста готов оказать всю необходимую помощь пострадавшим от разрушения Каховской ГЭС.