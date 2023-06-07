Ракетная месть по всей Украине: стало известно, чем ответит Россия на подрыв Каховской ГЭС

Политолог Руслан Бортник в беседе с журналистами порассуждал о возможных ответных шагах ВС РФ в отношении киевского режима, последующих за подрывом Каховской ГЭС.

Накануне инцидент с ракетным обстрелом ГЭС вызвал разрушение дамбы Каховского водохранилища с последовавшим за этим затоплением внушительной территории в Херсонской области.

В интервью изданию «ПолитНавигатор» Бортник выразил уверенность, что действия Москвы окажутся довольно жесткими, а ракетные удары российских ВКС затронут каждый из пока еще подконтрольных киевскому режиму регионов.

«По всей территории Украины и России могут быть целью атак под видом мести, реванша, и всего остального», — резюмировал политолог.

Ранее сообщалось, что на совбезе ООН постпред КНР Чжан Цзюнь потребовал не забывать, что Каховское водохранилище, помимо прочего, качает воду для охлаждения Запорожской АЭС. Он призвал Киев со своими западными кураторами отказаться от дальнейшей эскалации конфликта.