Ракетный удар в Харькове пришелся по Дому Государственной промышленности, есть пострадавшие

В центре Харькова поздно вечером в понедельник, 28 октября, вспыхнул сильный пожар, сообщил в своем Telegram-канале мэр украинского города Игорь Терехов.

Данных о пострадавших и разрушениях официально пока не поступали. Как пояснил Терехов, согласно предварительной информации, по центру Харькова был нанесен удар.

Мэр города также сообщил, что уже известно о минимум пяти пострадавших в результате произошедшего.

В свою очередь, как передает Телеграм-канал «Два Майора», ракетный удар, нанесенный российскими войсками, пришелся по Дому Государственной промышленности.

В настоящее время на месте работают городские экстренные службы, пытающиеся справиться с огнем.

Напомним, в субботу, 26 октября, в Одессе прогремел мощный взрыв, после чего возник пожар.