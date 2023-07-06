Ракетным ударом во Львове поврежден объект критической инфраструктуры

О произошедшем проинформировал глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий. По его словам, ряд прилетевших по городу ракет не смогли сбить силы ПВО.

«Повреждён объект критической инфраструктуры во Львове», — написал Козицкий в соцсетях.

В свою очередь, как сообщил в соцсетях мэр Львова Андрей Садовый, в результате взрывов во в городе пострадали четыре человека. Одного из них пришлось госпитализировать в тяжелом состоянии.

Садовый также добавил, что количество пострадавших после череды взрывов во Львове увеличивается.

Ранее сообщалось, что в ночь на четвег, 6 июля, во Львове и пригородах Харькова прогремела серия взрывов. Во всех областях Украины была объявлена воздушная тревога.