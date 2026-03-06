Ракеты над небоскребами: ПВО ОАЭ отражало атаку, пока туристы сидели в убежищах

Утро пятницы, 6 марта, не принесло спокойствия в Дубай. Минувшая ночь вновь выдалась тревожной: в городе гремели взрывы. В Минобороны ОАЭ объяснили это работой систем противовоздушной обороны, которые отражали очередную атаку Ирана с применением ракет и беспилотников. Власти призывали всех, кто находится в городе, немедленно спуститься в бомбоубежища.

Блогер Владислав Поздняков в своем Telegram-канале сообщил, что город подвергается очень интенсивным обстрелам, а жителей призывают укрыться.

Проблемы с авиасообщением сохраняются. Крупнейший перевозчик Emirates выполняет лишь ограниченное число рейсов, но массовых отмен избежать пока не удается. Туристов, застрявших в эмирате, настоятельно просят не приезжать в аэропорт без подтвержденного билета: терминалы открыты только для пассажиров с конкретным временем вылета.

Несмотря на ночные события, местные жители и гости города постепенно возвращаются к привычному ритму. На набережных снова можно встретить людей. Однако, по словам очевидцев, ощущение тревоги не покидает: многие по-прежнему держат наготове документы и заряженные телефоны — на случай, если придется снова спускаться в укрытия.

Ранее сообщалось, что российские страховщики зафиксировали тысячи обращений от застрявших туристов.