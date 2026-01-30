Раковина губит вас: губка для посуды оказалась ядерной бомбой из бактерий и грибков

Пищевой технолог Монтсе Мелендес обратила внимание на скрытую опасность, которую таят в себе обычные кухонные губки для мытья посуды. По ее словам, эти предметы ежедневно контактируют с остатками пищи, жиром и влагой, что создает идеальные условия для быстрого размножения патогенных микроорганизмов. Ее слова передает издание El Confidencial, передает Лента.ру.

Специалист подчеркнула, что для поддержания гигиены недостаточно простого ополаскивания и отжимания губки после использования. Она рекомендует проводить ее еженедельную дезинфекцию одним из эффективных способов: нагреванием во влажном состоянии в микроволновой печи в течение одной минуты, кипячением на протяжении пяти минут или замачиванием в специальном дезинфицирующем растворе.

Мелендес также назвала оптимальный срок службы кухонной губки. В зависимости от частоты использования и материала, ее следует заменять на новую каждые две-четыре недели. Этот период необходимо сократить, если на поверхности появились стойкие загрязнения или неприятный запах, свидетельствующий о активном росте микрофлоры. Для хранения губки технолог советует выбирать сухое и хорошо проветриваемое место, что препятствует сохранению влаги — главной среды для размножения бактерий и грибков.

