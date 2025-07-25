Рамзан Кадыров опубликовал первый пост после сообщений о своем спасении

В связи с появившимися новостями о его чудесном спасении в Турции, глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров опубликовал свою первую запись в телеграм-канале после инцидента.

Содержание поста посвящено захваченному в плен солдату украинской армии. Текст написан от имени Кадырова, однако его личное присутствие в видеоматериале отсутствует. Из-за функционала отложенных публикаций в приложении, точное время создания контента установить не представляется возможным.

Напомним, что в турецких СМИ распространилась информация о том, что Рамзан Кадыров чуть не утонул во время отдыха в Бодруме. Согласно их сведениям, он неожиданно потерял сознание и начал тонуть, но благодаря оперативным действиям спасателей, находившихся поблизости, ему была оказана экстренная помощь. Местные журналисты утверждают, что после инцидента политик был доставлен в больницу.

Ранее сообщалось, что в новости о едва не утонувшем в Бодруме Рамзане Кадырове заметили странности.