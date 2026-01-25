Рамзан молит о помощи: дочь экстрасенса Якубович обвинили в истязании коня

Новый скандал, на этот раз связанный с жестоким обращением с животными, потряс спортивную индустрию. Объектом обвинений стала тренер московского конного клуба Екатерина Якубович, известная также как дочь экстрасенса и финалистки «Битвы экстрасенсов» Ольги Якубович. По информации Lenta.ru , ссылающейся на телеграм-канал «112», она вместе с хозяйкой клуба Елизаветой стала фигуранткой дела об издевательстве над лошадьми.

Согласно публикациям, инцидент произошел с конем по кличке Рамзан. После того как животное с травмированной ногой сбросило одного из тренеров, лошадь была связана и подверглась наказанию. В результате она, пытаясь вырваться, получила серьезные травмы головы и глаза, потребовавшие лечения в клинике. Бывшие и нынешние сотрудники клуба утверждают, что случаи неподобающего обращения наблюдались и ранее.

Правозащитники рекомендуют потенциальным клиентам и владельцам лошадей тщательно проверять репутацию заведения, интересоваться условиями содержания животных, а также обращать внимание на стиль работы персонала. Открытые тренировки, отзывы других спортсменов и общая атмосфера в клубе могут стать индикаторами. История с лошадью Рамзан лишний раз подчеркивает, что благополучие животного должно быть абсолютным приоритетом.

