РАН выступила против введения запрета на преподавание теории Дарвина в школах

Члены комиссии по лженауке при Экспертном совете Российской академии наук (РАН) считают неправильным связывать теорию Дарвина только с предполагаемым происхождением человека от древних приматов.

Об этом со ссылкой на обращение комиссии сообщает телеканал RTVI.

В РАН призвали не исключать теорию эволюции Дарвина из школьной программы.

В заявлении комиссии говорится, что у человека общий предок не только с шимпанзе, но и со всеми клеточными формами жизни на Земле. Вопрос происхождения человека не является предметом спора среди профильных специалистов, а также не является вопросом веры.

Ранее сообщалось о том, что Легойда выразил сожаление из-за призывов запретить теорию Дарвина в школах.