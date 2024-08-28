Раненая пенсионерка из Харьковской области три дня искала позиции армии РФ

Пенсионерка из Волчанска Харьковской области поделилась со СМИ своей историей, как три дня она искала позиции армии России с ранениями от атаки беспилотника ВСУ. Слова женщины в среду, 28 августа, сообщило РИА Новости.

Отмечается, что 72-летняя женщина в компании еще двоих россиянок шла к военным с 3 августа, ее спутницы погибли от атаки дрона на месте, а она продолжила упорно ползти, несмотря на ранения.

«В обед дрон упал, взрыв я только услышала и все… Они обе мертвы остались там, они сгорели, а потом я уже шла, потихоньку ползла, шла. Услышала речь какую-то, я сначала испугалась, упала, потеряла сознание, открыла глаза, а возле меня ребятишки», — заявила пожилая женщина.

6 августа, когда жительница Харьковской области добралась до позиций армии России, ее госпитализировали. Состояние женщины оценивается как тяжелое — в больницу он поступила с многочисленными ранами на голове, переломами костей черепа, ушибами конечностей.

Ранее сообщалось о том, что родственники пожилого мужчины из Курской области, над котором издевались боевики ВСУ, ничего не знают о его состоянии.