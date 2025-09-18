Раненого краснокнижного дельфина спасли в реке на Кубани: животное было в запутанных рыболовных снастях

Специалисты центра «Дельфа» эвакуировали из реки Бейсуг в Краснодарском крае краснокнижного большого дельфина, который получил серьезные раны от рыболовных снастей. Животное доставляют в Анапу для реабилитации. Об этом пишет РИА Новости.

Взрослая афалина несколько дней находилась в реке, где изначально надеялись, что при подъеме воды она самостоятельно вернется в море. Однако вместо этого дельфин запутался в рыболовных снастях, получив многочисленные порезы и раны от лески.

Росприроднадзор выдал повторное разрешение на проведение спасательной операции после того, как стало ясно, что животное не сможет выбраться без помощи человека. Специалисты отмечают, что состояние дельфина серьезное, а его пребывание в пресной воде только усугубляло ситуацию.

В настоящее время животное транспортируют в реабилитационный центр в Анапе, где проведут полную оценку его состояния. Только после этого ветеринары примут решение о возможности выпуска дельфина обратно в открытое море. Афалины занесены в Красную книгу России и относятся к уязвимым видам.

Ранее россияне, ловившие ящериц на Шри-Ланке, вернулись домой после года под арестом.