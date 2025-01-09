Свердловского подполковника из зоны СВО оставили без положенной пенсии

Участник спецоперации из Асбеста Свердловской области остался без положенных выплат, сообщил URA.RU депутат Госдумы от уральского региона Максим Иванов.

Военному в звании подполковника, который выполняет задачи на СВО, не выплачивают положенную пенсию с мая 2024 года. По словам депутата, выплаты перестали поступать боевому офицеру после перевода из одной воинской части в другую. До перемещения пенсия зачислялась стабильно.

«В ходе этого перемещения где-то, видимо, "слетела галочка", и заявителю, боевому офицеру, прекратили, с его слов, выплату военной пенсии, которая ему положена по закону», — предположил парламентарий.

Иванов заявил, что на практике такой случай с продолжительными невыплатами первый. Депутат обещал разобраться в истории и восстановить справедливость с пенсией офицера.

Ранее сообщалось, что в России запланировали ввести выплаты военным журналистам, снимающим обстановку в зоне СВО.